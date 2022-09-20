atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: мы строим новые дома для переселения граждан из аварийного жилья

Сегодня, 06:38
В этом году новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан

На территории Сахалинской области активными темпами реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2021-2026 годах».

В 2021 году переселено 3 898 человек из аварийного жилого фонда площадью 81,3 тыс. кв. метров. В 2022 году в рамках программы запланировано расселить 128,4 тыс. кв. метров и 5873 человека. На начало сентября аварийные квартиры на благоустроенные сменили уже свыше двух тысяч жителей области. 

- На территории области ежегодно растут темпы строительства жилья для граждан, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 503,2 тыс. кв. м, что составляет 114,4 % к показателю 2020 года.

По информации портала Sakh.online, это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Чиновники скрыли гонорары хэдлайнеров празднования 85-летия Новосибирской области
Сегодня, 14:08
Озвучен прогноз погоды в Новосибирске до конца сентября 2022
Сегодня, 11:25
Чиновники мэрии Новосибирска получили выволочку за траншеи в центре города
Сегодня, 11:08
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей
Сегодня, 10:46
Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году
Сегодня, 08:49