Валерий Лимаренко: мы строим новые дома для переселения граждан из аварийного жилья

В 2021 году переселено 3 898 человек из аварийного жилого фонда площадью 81,3 тыс. кв. метров. В 2022 году в рамках программы запланировано расселить 128,4 тыс. кв. метров и 5873 человека. На начало сентября аварийные квартиры на благоустроенные сменили уже свыше двух тысяч жителей области.