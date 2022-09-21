Артём Подшивалов: Наши спортивные объекты готовы принимать международные турниры

Однако немаловажно и популяризировать занятия спортом среди населения, в том числе детей. На территории Сахалинской области мы совместно с региональным министерством образования реализуем новый проект, суть которого в предоставлении школьных спортивных залов большему числу людей, разумеется, с соблюдением необходимых мер безопасности. После завершения школьных занятий спортивные залы не должны пустовать – мы предоставляем возможность тренироваться там организованным командам, в том числе юношеским, например, по футболу, волейболу, баскетболу, теннису. Кроме того, у нас есть различные спортивные проекты под общей тематикой «Спорт в школу», в рамках которых дети могут осваивать различные спортивные дисциплины. Например, «Коньки в школу», когда ученики раз в неделю проводят занятия физкультуры на ледовых площадках, обучаются катанию на коньках. Активно работают такие проекты, как «Плавание в школу», «Лыжи в школу», «Горные лыжи в школу» и так далее. И, конечно, есть планы по увеличению таких мероприятий. Например, мы на днях открыли пилотный проект «Я лечу» по аэротрубной дисциплине. Он рассчитан на детей дошкольного возраста – в течение 4 месяцев 30 малышей 5-6 лет будут обучаться летать в аэродинамической трубе. В дальнейшем, если понравится, будут заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне.