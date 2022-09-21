Во вторник, 20 сентября, Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении пакет поправок, устанавливающих ответственность за преступления, совершенные военнослужащими в период военного положения и режима мобилизации. Однако, по словам председателя комитета Госдумы по обороны Андрея Каргополова, это не означает подготовку к действиям мобилизационного характера. "Всеобщей мобилизации не будет", - заявил Каргаполов в интервью "Парламентской газете".
Вместе с тем парламентарий допустил введение военного положения в отдельных регионах России, например, в областях, граничащих с Украиной, которые периодически подвергаются обстрелам. Это будет похоже на режим контртеррористической операции, который объявляли в южных регионах в ходе первой и второй чеченских кампаний. В таком случае власть переходит в руки военной администрации, начинает действовать комендантский час, вводится особый режим работы важных инфраструктурных объектов и другие ограничения.
Как считает председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго, ничего принципиального нового поправки в Уголовный кодекс не вводят, а лишь приводят его в соответствие с другими сферами законодательства, где давно фигурируют термины "мобилизация" и "военное положение". По мнению юриста, спецоперация выявила пробелы в части УК, которая описывает военные преступления и поправки конкретизируют ситуацию.
С точкой зрения Корчаго соглашается и генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, называя принятые поправки "регулярной законодательной работой". Политолог говорит, что в мобилизации сегодня нет ни политической, ни военной необходимости – численность армии России в пять раз превышает армию Украины. А объявление мобилизации принесет значительно больше проблем в политическом плане, чем возможная выгода.
Между тем, вероятно, будет набирать обороты так называемая самомобилизация, термин, введенный в оборот главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он предложил главам российских регионов подготовить минимум по 1000 бойцов для отправки на спецоперацию в Украине. Все это для того, чтобы не дожидаться введения военного положения в России – это якобы позволит скорее закончить боевые действия. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал эту идею и пообещал усилить работу по привлечению добровольцев. Стоит заметить, что сразу после того, как Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале заявление о том, что российская армия переходит к новой тактике спецоперации. "Больше возиться не собираемся", - подчеркнул Кадыров, не раскрыв более никаких деталей.
Согласно действующему законодательству, мобилизация подразумевает призыв военнообязанных граждан для обороны России в военное время. Объявляется она только президентом, если произошла агрессия против страны. Военные эксперты считают, что в первую очередь при объявлении всеобщей мобилизации в России призвали бы оплачиваемый резерв – мужчин, которые проходят подготовку в военных учебных заведениях или в воинских частях.