Между тем, вероятно, будет набирать обороты так называемая самомобилизация, термин, введенный в оборот главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он предложил главам российских регионов подготовить минимум по 1000 бойцов для отправки на спецоперацию в Украине. Все это для того, чтобы не дожидаться введения военного положения в России – это якобы позволит скорее закончить боевые действия. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал эту идею и пообещал усилить работу по привлечению добровольцев. Стоит заметить, что сразу после того, как Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале заявление о том, что российская армия переходит к новой тактике спецоперации. "Больше возиться не собираемся", - подчеркнул Кадыров, не раскрыв более никаких деталей.