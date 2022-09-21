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Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года

Сегодня, 06:42
Фото: RT
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации состоящих в запасе граждан. Что об этом сказал глава государства в прямом эфире – в материале Atas.info.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

Граждане, которых призвали на военную службу, перед отправкой в части будут в проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.

При этом призванные будут иметь статус военнослужащих, которых проходят службу по контракту – у них будут такие же выплаты, бонусы и привилегии. 

Уволиться со службы в армии РФ в период частичной мобилизации можно только в том случае, если был достигнут предельный возраст пребывания на службе, по состоянию здоровья, получению тюремного заключения. 

Частичная мобилизация начинается с 21 сентября 2022 года. Все мероприятия по набору граждан на службу будут финансироваться правительством. 

#Политика#Общество#Спецоперация#Россия#Частичная мобилизация#Мобилизация#Армия#Путин#Александр Кондратьев
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