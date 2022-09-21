Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Граждане, которых призвали на военную службу, перед отправкой в части будут в проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.
При этом призванные будут иметь статус военнослужащих, которых проходят службу по контракту – у них будут такие же выплаты, бонусы и привилегии.
Уволиться со службы в армии РФ в период частичной мобилизации можно только в том случае, если был достигнут предельный возраст пребывания на службе, по состоянию здоровья, получению тюремного заключения.
Частичная мобилизация начинается с 21 сентября 2022 года. Все мероприятия по набору граждан на службу будут финансироваться правительством.