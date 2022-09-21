Только недавно прошла праздничная школьная линейка в честь 1 сентября, а школьники и педагоги уже обсуждают предстоящие осенние каникулы. На прошлой неделе Минпросвещения РФ опубликовало календарь каникул, так что дети уже предвкушают скорый отдых, а взрослые планируют, чем занять детей в свободные от учебы дни, как разнообразить досуг, сделав его не только интересным, но и полезным.
Старая добрая система обучения по четвертям сохраняется в большинстве школ Новосибирска. Она еще называется семестровой, когда год делится на четыре периода разной продолжительности и после каждого наступают каникулы. Как правило, это одни каникулы в сезон. В этом учебном году периоды отдыха распределились так:
осенние:
зимние:
весенние:
А вот учащиеся школ, практикующих модульную систему, уйдут на отдых чуть пораньше — в начале октября. Осенью их ждут еще один короткие каникулы — в конце ноября. Также двойной отдых ребят ожидает зимой.
Осенние:
Зимние:
Весенние:
Такой подход вовсе не означает, что эти школьники отдыхают больше. Просто система триместров позволяет устраивать каникулы чаще, но при этом они короче, чем у ребят, обучающихся по четвертям. В целом же закон предписывает, что каникулярный период у школьников не должен быть менее 30 дней (летние каникулы не в счет).
Напомним, что школы при участии родительского комитета сами определяют даты и продолжительность каникул согласно букве закона.
«Минпросвещения РФ и мы можем только рекомендовать школам даты, а они принимают решение, исходя из своих учебных планов», — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Какие еще новости ждут учеников новосибирских школ в наступившем учебном году? Прежде всего, уроки теперь начинаются с поднятия флага и исполнения гимна России. Также в школах Новосибирска вводится предмет «Разговоры о важном», в ходе которого педагоги будут рассказывать юным умам о героизме русского народа, об уроках истории, о семейных ценностях, патриотизме и многом другом.
Вопреки опасениям родителей по поводу перехода на дистанционный формат обучения удаленка учащимся пока не грозит. Федорчук отметил, что все противоэпидемические меры принимаются в полном объеме. Проводится санобработка помещений, педагогов тестируют на ковид, при входе у всех измеряют температуру.