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Когда начинаются осенние каникулы у новосибирских школьников?

Сегодня, 09:06
Фото: piqsels.com
Когда начинаются осенние каникулы у новосибирских школьников?
Осенние каникулы в школах Новосибирска начнутся в октябре — предварительные даты уже известны. Сколько они продлятся и какие новшества появились в школьной жизни, читайте в нашем материале.

Только недавно прошла праздничная школьная линейка в честь 1 сентября, а школьники и педагоги уже обсуждают предстоящие осенние каникулы. На прошлой неделе Минпросвещения РФ опубликовало календарь каникул, так что дети уже предвкушают скорый отдых, а взрослые планируют, чем занять детей в свободные от учебы дни, как разнообразить досуг, сделав его не только интересным, но и полезным.

Рас­пи­са­ние каникул на 2022–2023 год по четвертям

Старая добрая система обучения по четвертям сохраняется в большинстве школ Новосибирска. Она еще называется семестровой, когда год делится на четыре периода разной продолжительности и после каждого наступают каникулы. Как правило, это одни каникулы в сезон. В этом учебном году периоды отдыха распределились так:

осенние:

  • с 29 октября по 6 ноября 2022 года;

зимние:

  • с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года;

весенние:

  • с 8 апреля по 16 апреля 2023 года. 
Рас­пи­са­ние каникул на 2022–2023 год по четвертям
Фото: объясняем.рф

Рас­пи­са­ние каникул на 2022–2023 год по триместрам

А вот учащиеся школ, практикующих модульную систему, уйдут на отдых чуть пораньше — в начале октября. Осенью их ждут еще один короткие каникулы — в конце ноября. Также двойной отдых ребят ожидает зимой.

Осенние:

  • первые: с 10 по 16 октября 2022 года;
  • вторые: с 21 по 27 ноября 2022 года.

Зимние:

  • первые: с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года;
  • вторые: с 20 по 26 февраля 2023 года.

Весенние:

  • с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.

Такой подход вовсе не означает, что эти школьники отдыхают больше. Просто система триместров позволяет устраивать каникулы чаще, но при этом они короче, чем у ребят, обучающихся по четвертям. В целом же закон предписывает, что каникулярный период у школьников не должен быть менее 30 дней (летние каникулы не в счет).

Напомним, что школы при участии родительского комитета сами определяют даты и продолжительность каникул согласно букве закона.

«Минпросвещения РФ и мы можем только рекомендовать школам даты, а они принимают решение, исходя из своих учебных планов», — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Рас­пи­са­ние каникул на 2022–2023 год по триместрам
Фото: объясняем.рф

Что изменится для школьников в 2022 — 2023 учебном году?

Какие еще новости ждут учеников новосибирских школ в наступившем учебном году? Прежде всего, уроки теперь начинаются с поднятия флага и исполнения гимна России. Также в школах Новосибирска вводится предмет «Разговоры о важном», в ходе которого педагоги будут рассказывать юным умам о героизме русского народа, об уроках истории, о семейных ценностях, патриотизме и многом другом.

Вопреки опасениям родителей по поводу перехода на дистанционный формат обучения удаленка учащимся пока не грозит. Федорчук отметил, что все противоэпидемические меры принимаются в полном объеме. Проводится санобработка помещений, педагогов тестируют на ковид, при входе у всех измеряют температуру. 

Что изменится для школьников в 2022 — 2023 учебном году?
Фото: объясняем.рф
#Каникулы#Школа
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