Такой подход вовсе не означает, что эти школьники отдыхают больше. Просто система триместров позволяет устраивать каникулы чаще, но при этом они короче, чем у ребят, обучающихся по четвертям. В целом же закон предписывает, что каникулярный период у школьников не должен быть менее 30 дней (летние каникулы не в счет).