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Posted 21 сентября 2022, 05:50

Published 21 сентября 2022, 05:50

Modified 21 сентября 2022, 05:50

Updated 21 сентября 2022, 05:50

«Люди живут только вхождением в Россию»: Травников рассказал о поездке на Донбасс

21 сентября 2022, 05:50
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС назвал причину поездки на Донбасс и поделился своими впечатлениями от того, что все люди хотят вхождения в состав России.

«Первой целью было проконтролировать ход ремонтных работ к началу учебного года и к началу отопительного сезона. Вторая цель – решение вопросов путем личного контакта. Третья – морально поддержать людей, которые живут в Мариуполе и Беловодске, ведь их запугивают со стороны киевского режима», - сказал Травников.

Глава региона в ходе разговора отметил, что у него нет на Донбассе родственников и знакомых. Однако его удивляют местные жители – они все хотят только одного, это вхождение в состав России. 

#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Донбасс
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