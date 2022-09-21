Новосибирский депутат Антонов поделился мнением о частичной мобилизации в России

«С помощью контрактников и добровольцев эту проблему не решить. А мы столкнулись с тем, что украинская армия провела уже несколько волн мобилизации, по сравнению с нами имеет неограниченный людской ресурс: если у нас были контрактники, то они собрали уже (по их словам) практически под миллион человек и судя по активности использования человеческого ресурса, они его вообще не жалеют», - написал Антонов.