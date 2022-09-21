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Новосибирский депутат Антонов поделился мнением о частичной мобилизации в России

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную военную мобилизацию. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов рассказал, зачем в РФ это ввели. Информацию он предоставил на своей странице в ВК.

«С помощью контрактников и добровольцев эту проблему не решить. А мы столкнулись с тем, что украинская армия провела уже несколько волн мобилизации, по сравнению с нами имеет неограниченный людской ресурс: если у нас были контрактники, то они собрали уже (по их словам) практически под миллион человек и судя по активности использования человеческого ресурса, они его вообще не жалеют», - написал Антонов. 

Депутат считает, что военные из Украины воюют сейчас на технике, которую предоставляет Запад, а ресурсы у них не ограничены. По его мнению, военное положение в России тоже могут объявить, если будет такая ситуация.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Новосибирск#Армия#Война
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