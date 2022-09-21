Обращение Путина и Шойгу к россиянам - где и во сколько смотреть 21 сентября 2022

Когда смотреть выступление Путина: Где смотреть обращение Владимира Путина к стране: Повод обращения главы государства Путина к нации:

Президент России Владимир Путин выступит перед гражданами страны с экстренным обращением 21 сентября 2022 года. Вероятно, главной темой обращения станут референдумы в ДНР и ЛНР. А после к россиянам обратится министр обороны Сергей Шойгу. Где и во сколько смотреть трансляцию – читайте на Atas.info.

Когда смотреть выступление Путина: Планировалось, что глава государства Владимир Путин обратится к жителям страны 20 сентября в 20:00 по московскому времени, но трансляцию перенесли. Она ожидается в среду, 21 сентября. СМИ предполагают, что президент России выступит с 09:00 до 10:00 по мск. Где смотреть обращение Владимира Путина к стране: Выступление Путина будут транслировать федеральные каналы 21 сентября. В их числе «Первый канал» и «Россия 24». Также граждане смогут найти запись эфира в интернете. Повод обращения главы государства Путина к нации: Предположительно, поводом для экстренного обращения президента Путина и министра обороны России Шойгу к нации стали возможные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях. Но точная тема доподлинно пока неизвестна. На днях, 20 сентября, к лидеру России обратился глава ДНР Денис Пушилин с просьбой рассмотреть вопрос о принятии Республики в состав РФ. Читайте также: Названы размеры выплат мобилизованным добровольцам в Новосибирской области Губернатор Новосибирской области поддержал идею Кадырова о самомобилизации VЕГА: стало известно, как назовут именной батальон из Новосибирской области