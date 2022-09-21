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Posted 21 сентября 2022, 02:04

Published 21 сентября 2022, 02:04

Modified 21 сентября 2022, 04:40

Updated 21 сентября 2022, 04:40

Обращение Путина и Шойгу к россиянам - где и во сколько смотреть 21 сентября 2022

21 сентября 2022, 02:04
Президент России Владимир Путин выступит перед гражданами страны с экстренным обращением 21 сентября 2022 года. Вероятно, главной темой обращения станут референдумы в ДНР и ЛНР. А после к россиянам обратится министр обороны Сергей Шойгу. Где и во сколько смотреть трансляцию – читайте на Atas.info.

Когда смотреть выступление Путина:

Планировалось, что глава государства Владимир Путин обратится к жителям страны 20 сентября в 20:00 по московскому времени, но трансляцию перенесли. Она ожидается в среду, 21 сентября.

СМИ предполагают, что президент России выступит с 09:00 до 10:00 по мск.

Где смотреть обращение Владимира Путина к стране:

Выступление Путина будут транслировать федеральные каналы 21 сентября. В их числе «Первый канал» и «Россия 24». Также граждане смогут найти запись эфира в интернете.

Повод обращения главы государства Путина к нации:

Предположительно, поводом для экстренного обращения президента Путина и министра обороны России Шойгу к нации стали возможные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях. Но точная тема доподлинно пока неизвестна.

На днях, 20 сентября, к лидеру России обратился глава ДНР Денис Пушилин с просьбой рассмотреть вопрос о принятии Республики в состав РФ.  

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