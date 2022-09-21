Обращение Путина и Шойгу к россиянам - где и во сколько смотреть 21 сентября 2022

Posted 21 сентября 2022, 02:04
Published 21 сентября 2022, 02:04
Modified 21 сентября 2022, 04:40
Updated 21 сентября 2022, 04:40
Планировалось, что глава государства Владимир Путин обратится к жителям страны 20 сентября в 20:00 по московскому времени, но трансляцию перенесли. Она ожидается в среду, 21 сентября.
СМИ предполагают, что президент России выступит с 09:00 до 10:00 по мск.
Выступление Путина будут транслировать федеральные каналы 21 сентября. В их числе «Первый канал» и «Россия 24». Также граждане смогут найти запись эфира в интернете.
Предположительно, поводом для экстренного обращения президента Путина и министра обороны России Шойгу к нации стали возможные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях. Но точная тема доподлинно пока неизвестна.
На днях, 20 сентября, к лидеру России обратился глава ДНР Денис Пушилин с просьбой рассмотреть вопрос о принятии Республики в состав РФ.