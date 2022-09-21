Так по данным Gismeteo, в столице Сибири температура воздуха начнет снижаться до 0 с начала следующей недели. В понедельник, 26 сентября, в городе будет дождик и плюсовая температура. Уже в пятницу, 30 числа, ударят заморозки со снегом.