atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый снег выпадет в Новосибирске на следующей неделе

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска ожидает первый снег 2022 года в последние дни сентября. Неутешительные прогнозы погоды составили на ближайшие дни онлайн-сервисы.

Так по данным Gismeteo, в столице Сибири температура воздуха начнет снижаться до 0 с начала следующей недели. В понедельник, 26 сентября, в городе будет дождик и плюсовая температура. Уже в пятницу, 30 числа, ударят заморозки со снегом.

Сервис «Яндекс.Погода» также прогнозирует минусовые температуры со следующей недели. По их данным, до октября о солнечной погоде можно позабыть, Новосибирск уйдет в сырость и серость.

Снег выпадет под конец первого осеннего месяца и задержится на несколько дней. В октябре воздух снова будет прогреваться ежесуточно до +9…+12 градусов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Погода
Подпишитесь
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
Сегодня, 13:42
Бастрыкин поручил срочно наказать виновных в сносе стелы героям ВОВ в Новосибирске
Сегодня, 08:35
Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Сегодня, 13:20
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
Сегодня, 12:43
В Новосибирске на депутата Атякшева подали в суд из-за благоустройства скейт-парка
Сегодня, 10:33
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Сегодня, 09:32