Так по данным Gismeteo, в столице Сибири температура воздуха начнет снижаться до 0 с начала следующей недели. В понедельник, 26 сентября, в городе будет дождик и плюсовая температура. Уже в пятницу, 30 числа, ударят заморозки со снегом.
Сервис «Яндекс.Погода» также прогнозирует минусовые температуры со следующей недели. По их данным, до октября о солнечной погоде можно позабыть, Новосибирск уйдет в сырость и серость.
Снег выпадет под конец первого осеннего месяца и задержится на несколько дней. В октябре воздух снова будет прогреваться ежесуточно до +9…+12 градусов.