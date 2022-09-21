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Полиция поймала бомжа-серийного грабителя в Новосибирской области

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI

Полицейские поймали бомжа за серию краж в Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали 28-летнего мужчину без определенного места жительства за серию краж в Маслянинском районе 20 сентября. Бомжа подозревают в угоне автомобиля и разграблении киосков на 200 000 рублей.

По данным ГУ МВД России по региону, ночью 19 сентября сибиряк угнал из гаража незнакомца автомобиль «Лада Гранта». Он проделал дыру в стене, разобрал замок зажигания и уехал на машине кататься.

На этом автомобиле он протаранил ворота у дома на Пролетарской. Также забрался в чужой гараж и украл электроинструменты у хозяина, а после вломился в киоск, откуда выкрал блок сигарет и музыкальные колонки.

Накатавшись, мужчина бросил машину в лесу. В салоне оставил часть денег, а другую закопал. Всего у него нашли свыше 200 тысяч рублей.

Теперь ему грозит уголовное наказание за кражу, ранее он уже был за это осужден. Расследование продолжается.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Угон#Кража#Полиция
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