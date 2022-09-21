Полиция поймала бомжа-серийного грабителя в Новосибирской области

По данным ГУ МВД России по региону, ночью 19 сентября сибиряк угнал из гаража незнакомца автомобиль «Лада Гранта». Он проделал дыру в стене, разобрал замок зажигания и уехал на машине кататься.
На этом автомобиле он протаранил ворота у дома на Пролетарской. Также забрался в чужой гараж и украл электроинструменты у хозяина, а после вломился в киоск, откуда выкрал блок сигарет и музыкальные колонки.
Накатавшись, мужчина бросил машину в лесу. В салоне оставил часть денег, а другую закопал. Всего у него нашли свыше 200 тысяч рублей.
Теперь ему грозит уголовное наказание за кражу, ранее он уже был за это осужден. Расследование продолжается.