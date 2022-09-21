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Posted 21 сентября 2022, 10:02

Published 21 сентября 2022, 10:02

Modified 21 сентября 2022, 10:02

Updated 21 сентября 2022, 10:02

Следственный комитет начал проверку из-за смерти ученого Колкера из Новосибирска

21 сентября 2022, 10:02
Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ начало проверку после смерти ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера – его подозревали в госизмене. Информацию предоставил адвокат Александр Федулов в своих ВК.

Напомним, что Колкера во время тяжелой болезни раком из больницы заключили под стражу в конце июня на два месяца по подозрению в госизмене. Его перевезли в московское СИЗО, где он и скончался в спустя несколько дней.  

При этом сын Максим Колкер утверждал, что правоохранительные органы знали о диагнозе отца, но специально его упекли за решетку. А вот потом уже стало известно, что судье предоставили не тот диагноз, ведь тяжелобольных не сажают в СИЗО.

#Криминал#Новосибирск#Смерть#Уголовное дело#Проверка
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