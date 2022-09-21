Следственный комитет начал проверку из-за смерти ученого Колкера из Новосибирска

Posted 21 сентября 2022, 10:02
Published 21 сентября 2022, 10:02
Modified 21 сентября 2022, 10:02
Updated 21 сентября 2022, 10:02
Напомним, что Колкера во время тяжелой болезни раком из больницы заключили под стражу в конце июня на два месяца по подозрению в госизмене. Его перевезли в московское СИЗО, где он и скончался в спустя несколько дней.
При этом сын Максим Колкер утверждал, что правоохранительные органы знали о диагнозе отца, но специально его упекли за решетку. А вот потом уже стало известно, что судье предоставили не тот диагноз, ведь тяжелобольных не сажают в СИЗО.