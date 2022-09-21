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Posted 21 сентября 2022, 03:33

Published 21 сентября 2022, 03:33

Modified 21 сентября 2022, 03:33

Updated 21 сентября 2022, 03:33

В Новосибирске на депутата Атякшева подали в суд из-за благоустройства скейт-парка

В Новосибирске на депутата Атякшева подали в суд из-за благоустройства скейт-парка

21 сентября 2022, 03:33
Фото: 1MI
Иск к депутату горсовета Новосибирска Игорю Атякшеву поступил в суд из-за обустройства скейт-парка. Его подала неравнодушная сибирячка Марина Капустинская.

Женщина считает незаконным выделение 600 000 рублей на новые рампы для скейтеров в парке на Свечникова. Старые конструкции снесли, и местные жители попросили депутатов установить новые.

Сибирячка подала на депутата Атякшева иск в суд. Она хочет доказать, что благоустройства скейт-парка рядом с жилыми домами – это нарушение строительных норм.

Дату судебного слушания пока не назначили.

#Город#Новосибирск#Суд#Благоустройство
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