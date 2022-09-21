В Новосибирске на депутата Атякшева подали в суд из-за благоустройства скейт-парка

Posted 21 сентября 2022, 03:33
Published 21 сентября 2022, 03:33
Modified 21 сентября 2022, 03:33
Updated 21 сентября 2022, 03:33
Женщина считает незаконным выделение 600 000 рублей на новые рампы для скейтеров в парке на Свечникова. Старые конструкции снесли, и местные жители попросили депутатов установить новые.
Сибирячка подала на депутата Атякшева иск в суд. Она хочет доказать, что благоустройства скейт-парка рядом с жилыми домами – это нарушение строительных норм.
Дату судебного слушания пока не назначили.