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В Новосибирске новые троллейбусы «Горожанин» выйдут на маршрут №36

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
Современные троллейбусы «Горожанин» начнут курсировать по Новосибирску на маршруте №36. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Троллейбусы в составе 9 единиц выйдут на рейс уже в феврале 2023 года. Они славятся тем, что способны проезжать до 40 км без контактной сети.

Этот транспорт отправят на 36-й маршрут: от Лазурной до главного ЖД вокзала. Также он будет проезжать улицу Фрунзе.

Известно, что «Горожанин» оснащены кондиционерами, розетками и сетью Wi-Fi. За них мэрия отдаст 413 млн рублей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в транспорте Новосибирска могут поднять проезд до 30 рублей. Этот вопрос рассматривает мэрия.

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#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Алина Шефер
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