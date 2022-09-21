В Новосибирске новые троллейбусы «Горожанин» выйдут на маршрут №36

Троллейбусы в составе 9 единиц выйдут на рейс уже в феврале 2023 года. Они славятся тем, что способны проезжать до 40 км без контактной сети.
Этот транспорт отправят на 36-й маршрут: от Лазурной до главного ЖД вокзала. Также он будет проезжать улицу Фрунзе.
Известно, что «Горожанин» оснащены кондиционерами, розетками и сетью Wi-Fi. За них мэрия отдаст 413 млн рублей.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в транспорте Новосибирска могут поднять проезд до 30 рублей. Этот вопрос рассматривает мэрия.