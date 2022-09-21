В Новосибирске цены на проезд в транспорте могут поднять до 30 рублей

Posted 21 сентября 2022, 02:32
Published 21 сентября 2022, 02:32
Modified 21 сентября 2022, 02:32
Updated 21 сентября 2022, 02:32
Сейчас в мегаполисе билет в автобусе стоит 26 рублей. В трамвае и троллейбусе можно доехать за 25 рублей, жетон в метро стоит 27 рублей.
По данным Telegram-канала «Зона 54», мэрия может поднять цены на проезд на 4 рубля. Однако пока эту информацию не комментирует.
При этом ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что в метрополитене нужно это сделать, чтобы не загнать его в «экономическую яму». К слову, если вспомнить, цены в транспорте поднимают осенью ежегодно.