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Posted 21 сентября 2022, 02:32

Published 21 сентября 2022, 02:32

Modified 21 сентября 2022, 02:32

Updated 21 сентября 2022, 02:32

В Новосибирске цены на проезд в транспорте могут поднять до 30 рублей

В Новосибирске цены на проезд в транспорте могут поднять до 30 рублей

21 сентября 2022, 02:32
Фото: 1MI
Власти Новосибирска рассматривают увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Решение могут принять до конца 2022 года.

Сейчас в мегаполисе билет в автобусе стоит 26 рублей. В трамвае и троллейбусе можно доехать за 25 рублей, жетон в метро стоит 27 рублей.

По данным Telegram-канала «Зона 54», мэрия может поднять цены на проезд на 4 рубля. Однако пока эту информацию не комментирует.

При этом ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что в метрополитене нужно это сделать, чтобы не загнать его в «экономическую яму». К слову, если вспомнить, цены в транспорте поднимают осенью ежегодно. 

#Транспорт#Новосибирск#Тариф#Общественный транспорт
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