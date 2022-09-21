Валерий Лимаренко: мы оказываем аграриям области всестороннюю поддержку

Государственная поддержка сельхозпроизводителей Сахалинской области позволяет не только активно развиваться этой отрасли, что повышает уровень продовольственной безопасности региона. Программу поддержки агропрома контролирует губернатор Валерий Лимаренко.
За последние три года производство овощей закрытого грунта аграриями островного региона увеличилось с 8,7 до 9,8 тыс. тонн в год. Сегодня сахалинцы и курильчане круглый год полностью обеспечены свежими огурцами, а томатами – на 91%. Достичь таких показателей позволила поддержка сельхозпроизводителей из бюджета области.
Например, АО «Совхоз «Тепличный» выращивает порядка 26 видов овощных культур в открытом и закрытом грунте. Благодаря государственной поддержке за последние три года предприятие приобрело 156 единиц техники и оборудования для механизации работ в открытом грунте и теплицах. Также предприятию субсидируется закупка энергоносителей и применяется льготный тариф на электроэнергию, благодаря чему предприятие применяет систему электродосвечивания в теплицах.
По данным портала Sakh.online, в настоящее время совхоз при активной поддержке островной власти хозяйство ведёт строительство современного тепличного комплекса площадью 6,9 га. Совхоз планирует инвестировать в проект 1 млрд рублей. Это позволит расширить ассортимент выращиваемых овощей, чтобы обеспечить жителей региона свежей качественной продукцией по доступным ценам.
- Руководство области оказывает совхозу всестороннюю поддержку. Предприятию предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, энергоносителей, топлива, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов и кадровом обеспечении. К примеру, в прошлом году из областного и федерального бюджетов совхоз получил 52,6 млн рублей, – рассказал Валерий Лимаренко.