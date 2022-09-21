Валерий Лимаренко: мы создаём комфортную и экологичную среду для жителей региона

В планах - строительство нового автобусного парка, рассчитанного на 350 автобусов. Это будет комплексный объект – он станет не только базой для городского и пригородного маршрутного автопарка, но и будут выполняться все виды технического обслуживания и ремонта транспорта, а для сотрудников создадут самые комфортные условия.