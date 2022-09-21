Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

"Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации…призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе", - заявил Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 21 сентября.