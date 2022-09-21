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Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Сегодня, 06:20
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Она начинается с 21 сентября
Сюжет
Украина

"Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации…призыву на военную службу будут подлежать только  граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе", - заявил Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 21 сентября.

Указ о мобилизации уже подписан, военкоматам предписано приступить к проведению мобилизационных мероприятий немедленно. Кроме того, на руководителей промышленных предприятий возложена обязанность обеспечить бесперебойную работу экономики для военных нужд.

Призванные в армию в ходе мобилизации получат все льготы и выплаты, которые полагаются военнослужащим контрактной службы.

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#Общество#Украина#Мобилизация#Спецоперация#Армия#Артем Шершнев
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