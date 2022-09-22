Академик Валентин Пармон стал председателем СО РАН в Новосибирске

Он родился 18 апреля 1948 года в Бранденбурге в семье военного. В 1972 году окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ. Стоит напомнить, с 2017-го по 2022-й он работал председателем СО РАН. Пармон сохранил свой пост.