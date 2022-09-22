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Академик Валентин Пармон стал председателем СО РАН в Новосибирске

Сегодня, 07:04
Фото: Российская Академия наук РФ
Ученые избрали председателем СО РАН в Новосибирске академика Валентина Пармона. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Голосование состоялось 21 сентября в Москве. Пармон получил поддержку 99 ученых, а его оппонент, Игорь Бычков, 31 голос.

Валентин Пармон поблагодарил ученый совет за переизбрание его на пост председателя СО РАН. Он отметил, что будет дальше продолжать свою работу, развивать науку для страны.

Он родился 18 апреля 1948 года в Бранденбурге в семье военного. В 1972 году окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ. Стоит напомнить, с 2017-го по 2022-й он работал председателем СО РАН. Пармон сохранил свой пост.

Напомним, ранее Atas.info писал, что на пост председателя СО РАН претендовал директор Института теплофизики в Новосибирске Дмитрий Маркович.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ученые
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