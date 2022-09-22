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Егеря нашли брата спасенного в лесу медвежонка под Новосибирском

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
Зоозащитники узнали о судьбе брата спасенного медвежонка, который пропал из леса под Новосибирском неделю назад. Оказалось, что этот косолапый малыш нашел временное пристанище на территории частного дома.

На днях, 19 сентября, волонтеры на мед поймали дикого медвежонка в окрестностях Болотнинского района и сейчас они ищут место, куда его можно пристроить. Ещё в начале осени в этих лесах бродила целая медвежья семейка – их мама и двое детенышей. Медведицу застрелили охотники, после того как она загрызла скот в частных владениях. Её детей-сирот отправились спасать зоозащитники, однако им удалось найти только одного, а второго уже причислили к погибшим.

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что братик медвежонка жив и здоров. Его спасли из леса и поместили в вольер во дворе частного дома неравнодушные жители.

«С ним всё в порядке, и это самое главное. Он всё это время находился у неких людей, а скоро его заберут егеря и отправят в город, где мы будем искать им двоим новый дом. Там, где он находится сейчас ему нельзя оставаться – это уголовное наказуемо, приравнивается к браконьерству. На диких зверей нужно получать, так называемую, опеку», - рассказала Atas.info зоозащитница Елена Боченкова.

По словам волонтера, у братика медвежонка недовес. По возрасту он подходит к жизни в природной среде, но по другим показателям нет. Сейчас косолапых нужно откармливать и пристраивать.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Медведи
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