Егеря нашли брата спасенного в лесу медвежонка под Новосибирском

На днях, 19 сентября, волонтеры на мед поймали дикого медвежонка в окрестностях Болотнинского района и сейчас они ищут место, куда его можно пристроить. Ещё в начале осени в этих лесах бродила целая медвежья семейка – их мама и двое детенышей. Медведицу застрелили охотники, после того как она загрызла скот в частных владениях. Её детей-сирот отправились спасать зоозащитники, однако им удалось найти только одного, а второго уже причислили к погибшим.