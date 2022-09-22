Егеря нашли брата спасенного в лесу медвежонка под Новосибирском

На днях, 19 сентября, волонтеры на мед поймали дикого медвежонка в окрестностях Болотнинского района и сейчас они ищут место, куда его можно пристроить. Ещё в начале осени в этих лесах бродила целая медвежья семейка – их мама и двое детенышей. Медведицу застрелили охотники, после того как она загрызла скот в частных владениях. Её детей-сирот отправились спасать зоозащитники, однако им удалось найти только одного, а второго уже причислили к погибшим.
Сегодня, 22 сентября, стало известно, что братик медвежонка жив и здоров. Его спасли из леса и поместили в вольер во дворе частного дома неравнодушные жители.
«С ним всё в порядке, и это самое главное. Он всё это время находился у неких людей, а скоро его заберут егеря и отправят в город, где мы будем искать им двоим новый дом. Там, где он находится сейчас ему нельзя оставаться – это уголовное наказуемо, приравнивается к браконьерству. На диких зверей нужно получать, так называемую, опеку», - рассказала Atas.info зоозащитница Елена Боченкова.
По словам волонтера, у братика медвежонка недовес. По возрасту он подходит к жизни в природной среде, но по другим показателям нет. Сейчас косолапых нужно откармливать и пристраивать.