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Ежедневно по 3500 вызовов принимают диспетчеры «Службы 112» Новосибирской области

Сегодня, 09:43
Фото: Правительство НСО
«Система 112» Новосибирской области отмечает пятилетие в 2022 году. Около 57 дежурных каждый день принимают по 3 500 вызовов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наше регион первым в Сибири по решению областного Правительства запустил этот проект. На смене ежедневно работают психологи, переводчики и сурдопереводчики.

К «Системе 112» подключены все сотовые операторы региона и единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов. По подсчетам с 2017 по 2021 год, всего зарегистрировано свыше 6 млн вызовов от жителей области с сообщениями о происшествиях.

Экстренные вызовы распределяются следующим образом: скорая медицинская помощь – 805 731, полиция – 574 740, аварийные службы ЖКХ – 106 199, пожарная охрана – 72 973, служба газа – 4021, антитеррор – 178.

Система работает с «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому водителям удается быстро связаться со спасателями при ДТП. А при авариях кнопка вызова срабатывает автоматически и сигнал поступает на 112. За 5 лет принимали 3 640 подобных вызовов.

По словам руководителя ГКУ НСО «Служба 112» Дмитрия Леонова, система уже работает с «Авиалесоохраной» и управлением ветеринарии региона. Второй год идет активный переход на отечественное программное обеспечение.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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