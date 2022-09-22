Ежедневно по 3500 вызовов принимают диспетчеры «Службы 112» Новосибирской области

К «Системе 112» подключены все сотовые операторы региона и единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов. По подсчетам с 2017 по 2021 год, всего зарегистрировано свыше 6 млн вызовов от жителей области с сообщениями о происшествиях.