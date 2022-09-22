Ежедневно по 3500 вызовов принимают диспетчеры «Службы 112» Новосибирской области

Наше регион первым в Сибири по решению областного Правительства запустил этот проект. На смене ежедневно работают психологи, переводчики и сурдопереводчики.
К «Системе 112» подключены все сотовые операторы региона и единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов. По подсчетам с 2017 по 2021 год, всего зарегистрировано свыше 6 млн вызовов от жителей области с сообщениями о происшествиях.
Экстренные вызовы распределяются следующим образом: скорая медицинская помощь – 805 731, полиция – 574 740, аварийные службы ЖКХ – 106 199, пожарная охрана – 72 973, служба газа – 4021, антитеррор – 178.
Система работает с «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому водителям удается быстро связаться со спасателями при ДТП. А при авариях кнопка вызова срабатывает автоматически и сигнал поступает на 112. За 5 лет принимали 3 640 подобных вызовов.
По словам руководителя ГКУ НСО «Служба 112» Дмитрия Леонова, система уже работает с «Авиалесоохраной» и управлением ветеринарии региона. Второй год идет активный переход на отечественное программное обеспечение.