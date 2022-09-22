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Гимнасты из пяти стран выступят на турнире в Новосибирской области

Сегодня, 10:13
Фото: Правительство НСО
В Новосибирскую область приедут поучаствовать в турнире 170 спортсменов из 12 субъектов РФ и нескольких стран. Об этом сообщили на заседании оргкомитета в правительстве региона.

Подобное состязание гимнастов в нашей области состоится впервые. Среди участников будут спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Турнир по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призёра Ивана Стретовича пройдёт в спортивном комплексе «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» с 5 по 9 октября. Постановлением Губернатора Новосибирской области создан организационный комитет, который возглавил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

Для гимнастов подготовили места проживания, организовали питание, безопасность и медпомощь. Также их ждут экскурсии с волонтерами.

По словам президента федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного, среди 170 участников будут спортсмены национальных сборных и юные гимнасты, которые будут соревноваться по программам КМС и 1 разряда. Турнир приурочили к 85-летию Новосибирской области.

#Алина Шефер#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Соревнования
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