Гимнасты из пяти стран выступят на турнире в Новосибирской области

В Новосибирскую область приедут поучаствовать в турнире 170 спортсменов из 12 субъектов РФ и нескольких стран. Об этом сообщили на заседании оргкомитета в правительстве региона.

Подобное состязание гимнастов в нашей области состоится впервые. Среди участников будут спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, а также Луганской и Донецкой народных республик. Турнир по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призёра Ивана Стретовича пройдёт в спортивном комплексе «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» с 5 по 9 октября. Постановлением Губернатора Новосибирской области создан организационный комитет, который возглавил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. Для гимнастов подготовили места проживания, организовали питание, безопасность и медпомощь. Также их ждут экскурсии с волонтерами. По словам президента федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного, среди 170 участников будут спортсмены национальных сборных и юные гимнасты, которые будут соревноваться по программам КМС и 1 разряда. Турнир приурочили к 85-летию Новосибирской области.