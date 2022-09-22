Лихача без прав осудят за смерть утонувшего при ДТП пассажира под Новосибирском

По данным следствия, авария случилась на трассе Здвинск-Купино в ночное время. Молодой водитель сел без водительских прав за руль автомобиля ВАЗ-21074. В один момент он не справился с управлением и съехал в реку Чулым.
В результате один пассажир утонул. Виновнику предъявили статью: нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. Вину обвиняемый признал частично, поскольку считает, что смерть его знакомого наступила в результате несчастного случая. Теперь дело предали в суд.
Напомним, ранее трамвай протаранил автомобиль Honda в Новосибирске. Возникла на участке небольшая пробка. Никто не пострадал.