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Лихача без прав осудят за смерть утонувшего при ДТП пассажира под Новосибирском

Сегодня, 07:39
Фото: прокуратура НСО

Под Новосибирском осудят молодого водителя без прав за смерть пассажира

В мае 2022 года в Здвинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Виновником аварии стал 23-летний парень. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, о чем сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, авария случилась на трассе Здвинск-Купино в ночное время. Молодой водитель сел без водительских прав за руль автомобиля ВАЗ-21074. В один момент он не справился с управлением и съехал в реку Чулым.

В результате один пассажир утонул. Виновнику предъявили статью: нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности. Вину обвиняемый признал частично, поскольку считает, что смерть его знакомого наступила в результате несчастного случая. Теперь дело предали в суд.

Напомним, ранее трамвай протаранил автомобиль Honda в Новосибирске.  Возникла на участке небольшая пробка. Никто не пострадал. 

#Эмилия Каплунская#ДТП#Новосибирская область#Суд#2022
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