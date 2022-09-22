В Новосибирске не в первый раз поднимается вопрос: откуда же появляется вонь в разных районах города? Источники называли разные, но все упирается в свинокомплекс.
Градоначальник объяснил, что источник запаха находится загородом. Чтобы от него избавиться, есть вариант – озеленение. Деревья выступят в роли фильтров для пыли, запаха и грязи.
Также, по словам Локтя, загрязнению воздуха способствуют выбросы от автомобилей, промышленность и частный сектор. Напомним, ранее житель Новосибирска выяснил, что поля возле города одобряют свиным пометом, а потом вся эта вонь наносится в городскую черту.