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Мэр Новосибирска Локоть назвал способ борьбы с вонью в городе

Сегодня, 12:55
Фото: atas.info
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил способ избавления от неприятного запаха в городе.

В Новосибирске не в первый раз поднимается вопрос: откуда же появляется вонь в разных районах города? Источники называли разные, но все упирается в свинокомплекс.

Градоначальник объяснил, что источник запаха находится загородом. Чтобы от него избавиться, есть вариант – озеленение. Деревья выступят в роли фильтров для пыли, запаха и грязи.

Также, по словам Локтя, загрязнению воздуха способствуют выбросы от автомобилей, промышленность и частный сектор. Напомним, ранее житель Новосибирска выяснил, что поля возле города одобряют свиным пометом, а потом вся эта вонь наносится в городскую черту. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022
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