Модульбанк ввел расчетные счета в казахских тенге и белорусских рублях

Модульбанк постоянно расширяет платежные инструменты, в том числе возможности обмена платежами для участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня клиенты банка получили возможность осуществлять расчеты с контрагентами как в долларах, евро и юанях, так и в дополнительных валютах, к примеру в тенге и белорусских рублях. Портфель новых валют постоянно расширяется.
Так, переводы в тенге и белорусских рублях реально производить с 09:00 до 17:00 по Москве. Комиссия за перевод равна 0,1% от размера платежа. Валютный контроль и учет валютных контрактов предоставляются бесплатно. Приобрести или продать белорусские рубли можно в личном кабинете банка по биржевому курсу — с отклонением от него в несколько копеек, независимо от загрузки биржи.
По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, в августе финансовое учреждение запустило депозиты в юанях и расчетные счета в тенге. Кроме того, банк прорабатывает запуск множества локальных валют для расчетов с контрагентами на рынках Содружества Независимых Государств, в Турции и в прочих странах.
В личном кабинете Модульбанка можно сменить валюту в контрактах с партнерами. Члены команды поддержки готовы помочь в корректировке данных и поддержать клиента на каждом этапе.