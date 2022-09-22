Модульбанк ввел расчетные счета в казахских тенге и белорусских рублях

Так, переводы в тенге и белорусских рублях реально производить с 09:00 до 17:00 по Москве. Комиссия за перевод равна 0,1% от размера платежа. Валютный контроль и учет валютных контрактов предоставляются бесплатно. Приобрести или продать белорусские рубли можно в личном кабинете банка по биржевому курсу — с отклонением от него в несколько копеек, независимо от загрузки биржи.