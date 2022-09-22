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Ночью в Новосибирске вспыхнул киоск с овощами

Сегодня, 03:11
Фото: АСТ-54

Киоск с овощами сгорел ночью на улице Учительская в Новосибирске

В ночь с 21 на 22 сентября в Калининском районе Новосибирска загорелся киоск, о чем рассказали подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Учительской у дома №20. Там вспыхнул киоск с овощами и фруктами. Пламя тушили пожарные. Однако что стало причиной возгорания – неизвестно.

Многие новосибирцы предполагают в комментариях, что всему виной конкуренция. Теперь в причинах пожара разберутся специалисты.

Напомним, ранее сгорели два дома в Заельцовском районе Новосибирска. В одном из домов произошло обрушение кровли. Однако пострадавших нет. Также мотосалон со снегоходами и квадроциклами сгорел на Станционной в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022#Пожар
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