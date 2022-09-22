Ночью в Новосибирске вспыхнул киоск с овощами

Инцидент произошел на улице Учительской у дома №20. Там вспыхнул киоск с овощами и фруктами. Пламя тушили пожарные. Однако что стало причиной возгорания – неизвестно.
Многие новосибирцы предполагают в комментариях, что всему виной конкуренция. Теперь в причинах пожара разберутся специалисты.
Напомним, ранее сгорели два дома в Заельцовском районе Новосибирска. В одном из домов произошло обрушение кровли. Однако пострадавших нет. Также мотосалон со снегоходами и квадроциклами сгорел на Станционной в Новосибирске.