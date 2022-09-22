По словам руководителя Перязева, департамент провел проверку воды в малых реках – там взяли пробы с поверхности. Выяснилось, что водоемы настолько загрязнены, что собрали буквально «всю таблицу Менделеева».
Так, в реке Ельцовка-1 были выявлены вредные вещества, а именно: превышены допустимые показатели содержания фосфатов, никеля, меди нефтепродуктов, железа, марганца, аммония и нитритов, сообщает портал Om1.ru.
Похожая ситуация зафиксирована в бассейнах рек Каменка и Тула. Взятые пробы воды показали те же опасные вещества, что и в Ельцовке-1.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть назвал способ борьбы с вонью в городе. Чтобы от него избавиться, есть вариант – озеленение. Деревья выступят в роли фильтров для пыли, запаха и грязи.