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Опасные нефтяные загрязнения найдены в реках Новосибирска

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Нынешнее состояние водоемов в регионе оценил глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

По словам руководителя Перязева, департамент провел проверку воды в малых реках – там взяли пробы с поверхности. Выяснилось, что водоемы настолько загрязнены, что собрали буквально «всю таблицу Менделеева».

Так, в реке Ельцовка-1 были выявлены вредные вещества, а именно: превышены допустимые показатели содержания фосфатов, никеля, меди нефтепродуктов, железа, марганца, аммония и нитритов, сообщает портал Om1.ru.

Похожая ситуация зафиксирована в бассейнах рек Каменка и Тула. Взятые пробы воды показали те же опасные вещества, что и в Ельцовке-1.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть назвал способ борьбы с вонью в городе. Чтобы от него избавиться, есть вариант – озеленение. Деревья выступят в роли фильтров для пыли, запаха и грязи.

#Эмилия Каплунская#Экология#Общество#Город#Новосибирск#2022#Вода
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