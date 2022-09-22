Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября

Равноденствие – это астрономическое явление. В этот период центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.
При наблюдении Земли из космоса в равноденствие терминатор проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярен земному экватору, о чем свидетельствуют данные Википедии.
Простыми словами, после этой даты световой день станет короче. Ночи же наоборот, станут длиннее.
Напомним, что в Новосибирске пройдет серия магнитных бурь с 30 сентября. Вспышки солнца будут не такие значительные, но все же повлияют на здоровье человека.