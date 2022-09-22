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Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября

Сегодня, 04:06
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Осеннее равноденствие в 2022 году выпадает на пятницу, 23 сентября и начнется оно с 8 часов по новосибирскому времени.

Равноденствие – это астрономическое явление. В этот период центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

При наблюдении Земли из космоса в равноденствие терминатор проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярен земному экватору, о чем свидетельствуют данные Википедии.

Простыми словами, после этой даты световой день станет короче. Ночи же наоборот, станут длиннее.

Напомним, что в Новосибирске пройдет серия магнитных бурь с 30 сентября. Вспышки солнца будут не такие значительные, но все же повлияют на здоровье человека.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирск#Россия#2022
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