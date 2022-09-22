Полчище тараканов атаковали жилой дом на Римского-Корсакова в Новосибирске

Как рассказали в группе, насекомых заметили по адресу Римского-Корсакова у дома №3. По словам местных жителей, тараканы очень жирные и черные. Пока живность бегает около дома, но горожане опасаются атаки на квартиры.
Сибиряки считают, что при похолодании, насекомые переберутся в подвал здания, а затем и в квартиры. Кроме того, в этом году в доме много мышей.
Напомним, ранее соседи детдомовца пожаловались на тараканов, ночной шум и грязь в подъезде. Также в Новосибирске мужчине вместе с доставкой продуктов принесли таракана.