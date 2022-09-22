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Полчище тараканов атаковали жилой дом на Римского-Корсакова в Новосибирске

Сегодня, 02:37
Фото: АСТ-54
На левом берегу в Новосибирске около жилого дома появились тараканы, о чем стало известно из telegram-канала «АСТ-54».

Как рассказали в группе, насекомых заметили по адресу Римского-Корсакова у дома №3. По словам местных жителей, тараканы очень жирные и черные. Пока живность бегает около дома, но горожане опасаются атаки на квартиры.

Сибиряки считают, что при похолодании, насекомые переберутся в подвал здания, а затем и в квартиры. Кроме того, в этом году  в доме много мышей.

Напомним, ранее соседи детдомовца пожаловались на тараканов, ночной шум и грязь в подъезде. Также в Новосибирске мужчине вместе с доставкой продуктов принесли таракана

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Новосибирск#2022
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