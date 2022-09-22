Сенаторы и игроки рекламного рынка выступили за поправки кабмина в закон «О рекламе»

15 - 18 сентября в России состоялся XI Международный конгресс по наружной рекламе, на котором участники рекламного рынка и присутствующие члены Федерального собрания РФ высказались против поправок в закон «О рекламе», инициированных депутатом ГД Артемом Кирьяновым. Они предусматривают появление в стране единого оператора наружной рекламы — частной компании. По мнению экспертов, поправки в текущей редакции приведут к монополизации рынка наружной рекламы. Вместо них участники конференции предложили использовать текст поправок, подготовленный ФАС России от имени Правительства РФ, сообщает regnum.ru.