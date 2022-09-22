Сенаторы и игроки рекламного рынка выступили за поправки кабмина в закон «О рекламе»

Вместо него ФАС от имени правительства предложила собственные поправки, которые положительно встретили ведущие игроки рекламного бизнеса и члены Федерального собрания РФ.
15 - 18 сентября в России состоялся XI Международный конгресс по наружной рекламе, на котором участники рекламного рынка и присутствующие члены Федерального собрания РФ высказались против поправок в закон «О рекламе», инициированных депутатом ГД Артемом Кирьяновым. Они предусматривают появление в стране единого оператора наружной рекламы — частной компании. По мнению экспертов, поправки в текущей редакции приведут к монополизации рынка наружной рекламы. Вместо них участники конференции предложили использовать текст поправок, подготовленный ФАС России от имени Правительства РФ, сообщает regnum.ru.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов выразил уважение представителям рынка наружной рекламы за умение быстро представить общую позицию относительно поправок и указать на риски, связанные с их принятием.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что монополизация рынка наружной рекламы навредит индустрии. Помимо этого, он считает, что организовать контроль за сетью распространения будет крайне сложно ввиду большой территории РФ и технологических особенностей размещения рекламы на цифровых экранах.
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышев считает, что в этой индустрии можно реализовать механизм СРО, чтобы не прибегать к госрегулированию.
Сопредседатель оргкомитета конгресса, управляющий партнер оператора «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин поблагодарил представителей власти за возможность дискуссии. По его словам, владельцы наружной рекламы занимаются в том числе социально значимой деятельностью, и не только размещением социальной рекламы, но и адресной финансовой поддержкой социально значимых инициатив.
В итогам встречи 273 делегата поддержали поправки Правительства РФ и выразили общее заявление лозунгом: «Мы ЗА честную конкуренцию!».
Также было принято решение о создании Ассоциации транзитной рекламы. Коммерческий директор Transit Media Group Павел Михайлов рассказал, что целью этой организации станет налаживание регулярной коммуникации для защиты и развития отрасли транзитных медиа.