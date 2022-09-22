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Сибиряки примут участие в соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Сегодня, 10:25
Фото: Семейный архив Т.Калимулина
24 сентября 2022 года в г. Омске состоится пятый Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 14–15 лет.

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» – так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.

Ожидается, что конкуренцию новосибирским атлетам составят спортсмены из Омской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.

Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.

Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина Федерация спортивной борьбы Омской области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо». 

Место проведения: Омский велоцентр (Омск, ул. Вавилова, 45/1).

Программа турнира на 24 сентября 2022 г.:

10:00 – Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг)

17:00 – Торжественное открытие турнира, ссылку на онлайн-трансляцию можно будет взять в группе Турнира в социальной сети Вконтакте

17:45 – Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира.

 

На церемонии открытия планируются выступления почетных гостей, а также творческих коллективов: Национального татаро-башкирского ансамбля “Умырзая” и Студии современной хореографии “Dance move”. В этих номерах примут участие внучки Тимержана Мидхатовича.

 

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный.

Подробности можно узнать на сайте http://турниркалимулина.рф/

 

Справочно:

Тимержан Мидхатович Калимулин (24.09.1961–24.07.2016) – мастер спорта международного класса, многократный победитель первенства СССР среди юниоров, в 1981 году стал серебряным призёром молодежного первенства мира. За свою спортивную карьеру становился победителем многих международных соревнований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.

Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призёрами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призёр первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки. 

Тимержан Мидхатович говорил: «Каждому тренеру хочется вырастить чемпиона, но основная цель – вырастить из мальчишек настоящих мужчин и достойных защитников Родины».

#Полина Симакова#Видео
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