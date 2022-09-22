Сибиряки примут участие в соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта. «Маэстро борьбы» – так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.
Ожидается, что конкуренцию новосибирским атлетам составят спортсмены из Омской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.
Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.
Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина – Федерация спортивной борьбы Омской области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».
Место проведения: Омский велоцентр (Омск, ул. Вавилова, 45/1).
Программа турнира на 24 сентября 2022 г.:
10:00 – Начало поединков (в/к 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100, 110 кг)
17:00 – Торжественное открытие турнира, ссылку на онлайн-трансляцию можно будет взять в группе Турнира в социальной сети Вконтакте.
17:45 – Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира.
На церемонии открытия планируются выступления почетных гостей, а также творческих коллективов: Национального татаро-башкирского ансамбля “Умырзая” и Студии современной хореографии “Dance move”. В этих номерах примут участие внучки Тимержана Мидхатовича.
Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный.
Подробности можно узнать на сайте http://турниркалимулина.рф/
Справочно:
Тимержан Мидхатович Калимулин (24.09.1961–24.07.2016) – мастер спорта международного класса, многократный победитель первенства СССР среди юниоров, в 1981 году стал серебряным призёром молодежного первенства мира. За свою спортивную карьеру становился победителем многих международных соревнований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.
Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призёрами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призёр первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки.
Тимержан Мидхатович говорил: «Каждому тренеру хочется вырастить чемпиона, но основная цель – вырастить из мальчишек настоящих мужчин и достойных защитников Родины».