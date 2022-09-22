Сотни уток плавают по Оби в Новосибирске

Как рассказал «МК в Новосибирске» орнитолог Алексей Яновский, утки прилетают в сентябре, так как в августе открывается сезон охоты, а птицы ищут более безопасное место. Таким и является река Обь.
Иногда утки меняют место обитания перед зимними холодами. Они кочуют с городских озер на Обь, так как не глубокие водоемы быстро замерзают.
В Новосибирске остаются на зимовку кряквы, а остальные же улетают в теплые края. Утки зимуют на прудах Академгородка, Шлюзе. На Оби для них есть много корма – мотыльки, стрекозы, да и хлеб, который кидают горожане.