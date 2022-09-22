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Сотни уток плавают по Оби в Новосибирске

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
Утки прилетели на реку Обь в Новосибирске. Орнитологи подмечают, что пернатые обитают в это время на набережной каждый год.

Как рассказал «МК в Новосибирске» орнитолог Алексей Яновский, утки прилетают в сентябре, так как в августе открывается сезон охоты, а птицы ищут более безопасное место. Таким и является река Обь.

Иногда утки меняют место обитания перед зимними холодами. Они кочуют с городских озер на Обь, так как не глубокие водоемы быстро замерзают.

В Новосибирске остаются на зимовку кряквы, а остальные же улетают в теплые края. Утки зимуют на прудах Академгородка, Шлюзе. На Оби для них есть много корма – мотыльки, стрекозы, да и хлеб, который кидают горожане.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022
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