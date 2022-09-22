Улицу Ленина в центре Новосибирска временно перекроют 23 сентября

Под перекрытие попали дороги от площади Ленина до Советской и до Урицкого. Там будут проводить ямочный ремонт с 17:00 в пятницу до 05:00 понедельника, 26 сентября.
Власти предусмотрели объездные пути для транспорта. В частности, можно будет проехать по улицам Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и Красному проспекту.
Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах, руководствоваться дорожными знаками.
Напомним, ранее в Новосибирске закрыли проезд по улице Вертковской. Там начали ремонт теплотрассы после коммунальной аварии.