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Улицу Ленина в центре Новосибирска временно перекроют 23 сентября

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
Движение ограничат на двух участках дороги по улице Ленина в Новосибирске 23 сентября. Об этом предупредили водителей в мэрии города.

Под перекрытие попали дороги от площади Ленина до Советской и до Урицкого. Там будут проводить ямочный ремонт с 17:00 в пятницу до 05:00 понедельника, 26 сентября.

Власти предусмотрели объездные пути для транспорта. В частности, можно будет проехать по улицам Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и Красному проспекту.

Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах, руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, ранее в Новосибирске закрыли проезд по улице Вертковской. Там начали ремонт теплотрассы после коммунальной аварии.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Дороги
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