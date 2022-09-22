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В Новосибирске нашли мужчину, пропавшего в день рождения дочери

Сегодня, 06:35
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры завершили поиск 59-летнего Андрея Г., пропавшего в день рождения дочери в Новосибирске. О том, как и где нашли мужчину рассказали Atas.info в отряде «Лиза Алерт».

Напомним, сибиряк вышел из дома 28 августа «на минутку» в магазин, чтобы закупить продукты на праздничный стол. Семья собиралась отпраздновать день рождения дочери. Спустя несколько часов все заволновались, когда глава семейства не вернулся.

«О местонахождении мужчины было неизвестно почти месяц. И только вчера, 21 сентября, нам сообщили, что он найден. Всё это время он находился в больнице, но что с ним случилось раскрыть не можем. Он сам не мог сообщить никому о себе», - рассказала руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Волонтеры отметили, что пропавшего по ориентировки узнала девушка Евгения. Она сообщила о мужчине в отряд.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Пропал#Лизаалерт
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