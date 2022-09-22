В Новосибирске нашли мужчину, пропавшего в день рождения дочери

Волонтеры завершили поиск 59-летнего Андрея Г., пропавшего в день рождения дочери в Новосибирске. О том, как и где нашли мужчину рассказали Atas.info в отряде «Лиза Алерт».

Напомним, сибиряк вышел из дома 28 августа «на минутку» в магазин, чтобы закупить продукты на праздничный стол. Семья собиралась отпраздновать день рождения дочери. Спустя несколько часов все заволновались, когда глава семейства не вернулся. «О местонахождении мужчины было неизвестно почти месяц. И только вчера, 21 сентября, нам сообщили, что он найден. Всё это время он находился в больнице, но что с ним случилось раскрыть не можем. Он сам не мог сообщить никому о себе», - рассказала руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. Волонтеры отметили, что пропавшего по ориентировки узнала девушка Евгения. Она сообщила о мужчине в отряд.