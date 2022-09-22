В Новосибирске осудят убийцу 16-летнего парня на пляже Обского моря

По данным СУ СКР региона, 28 июня 2018 года подросток отдыхал возле кемпинга ООО ПКиО «У моря» вместе с товарищем. У них возник конфликт, старший товарищ достал тяжелый предмет из рюкзака и избил им младшего. Мальчик скончался на месте, а убийца сбежал.