В Новосибирске осудят убийцу 16-летнего парня на пляже Обского моря

По данным СУ СКР региона, 28 июня 2018 года подросток отдыхал возле кемпинга ООО ПКиО «У моря» вместе с товарищем. У них возник конфликт, старший товарищ достал тяжелый предмет из рюкзака и избил им младшего. Мальчик скончался на месте, а убийца сбежал.
«Дело вели следователи-криминалисты отделов ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственного комитета региона. Материалы, улики повторно изучали и проверяли. 18 сентября 2021 года удалось найти предполагаемого преступника. Он находился в Калининграде», - уточнила пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Кристина Оберемченко.
Парня доставили в Новосибирске и отправили в СИЗО. Скоро в отношении него состоится судебное заседание.