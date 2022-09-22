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В Новосибирске осудят убийцу 16-летнего парня на пляже Обского моря

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
Дело об убийстве 16-летнего подростка на Обском море 4 года назад поступит в суд Новосибирска. На скамье подсудимых окажется 22-летний мужчина.

По данным СУ СКР региона, 28 июня 2018 года подросток отдыхал возле кемпинга ООО ПКиО «У моря» вместе с товарищем. У них возник конфликт, старший товарищ достал тяжелый предмет из рюкзака и избил им младшего. Мальчик скончался на месте, а убийца сбежал.

«Дело вели следователи-криминалисты отделов ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственного комитета региона. Материалы, улики повторно изучали и проверяли. 18 сентября 2021 года удалось найти предполагаемого преступника. Он находился в Калининграде», - уточнила пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Парня доставили в Новосибирске и отправили в СИЗО. Скоро в отношении него состоится судебное заседание.

#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Алина Шефер
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