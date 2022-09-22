Валерий Лимаренко: Делаем все, чтобы жители области получали качественную медпомощь

Развитие сферы здравоохранения на территории Сахалинской области является одним из важнейших приоритетов деятельности островного правительства.
На финансирование медицинской отрасли из регионального бюджета с 2019 по 2022 годы выделено свыше 100 млрд рублей, приводит данные портал Sakh.online. Эти средства направлены на приобретение высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, ремонт больниц и поликлиник, приобретение расходных материалов для диагностики и лечения, лекарственное обеспечение льготных категорий населения. А также на выплату зарплат сотрудникам, привлечение новых специалистов, организацию мастер-классов врачей с федеральных центров страны и решение множество других вопросов сферы здравоохранения. Улучшение материально-технической базы медучреждений осуществляется в рамках реформы островного здравоохранения, запущенной по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого ежегодно приобретается специализированное оборудование, расширяются методы диагностики и лечения, модернизируется медицинская инфраструктура. Благодаря этому увеличивается число пациентов, получающих высокотехнологичное лечение, не выезжая за пределы Сахалинской области, - отметил Валерий Лимаренко.