Валерий Лимаренко: мы продолжаем строительство спортивных объектов в регионе

Например, в 2022 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чехове Холмского района. Сдать объект планируется в 2023-м. В течение двух лет будут построены также спорткомплекс в Горнозаводске Невельского района, крытый хоккейный корт в Ногликах, универсальный тренировочный спорткомплекс с ледовой ареной в Макарове и спорткомплекс в селе Ильинское Томаринского района.