Валерий Лимаренко: мы расширяем региональные меры по поддержке семей с детьми

По инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко расширены программы детского социального туризма в регионе.
В 2019 году были организованы бесплатные экскурсии для 2260 школьников. В 2022 глава региона увеличил субсидию из областного бюджета на эти цели, чтобы охватить и наиболее отдалённые районы области. На сегодня уже на экскурсиях побывали свыше 10 300 школьников, всего до конца года планируется, что их число превысит 16 000 человек.
Для детей запланировано традиционное посещение музеев Южно-Сахалинска. Новшества этого года – водные развлечения в самом большом на Дальнем Востоке аквапарке «Аква Сити» и участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня», уточняет портал Sakh.online.
Программа бесплатных экскурсий для детей выстроена так, чтобы была возможность посетить островную столицу, побывать в одном из музеев на обучающем квесте, весело провести время в аквапарке и стать участником интеллектуальной игры «Мозгобойня». Предусмотрено питание. Таким образом, ребята получают настоящее приключение одного дня, включающее в себя образовательный, развлекательный и оздоровительный блоки.
- Программа детского социального туризма в Сахалинской области - одна из многочисленных региональных мер, направленных на поддержку семей с детьми и реализуется за счёт бюджета, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. - В этом году на неё выделено уже свыше 60 млн рублей.