Валерий Лимаренко: Цифровизация соцуслуг сделала их оформление более доступными

В Сахалинской области цифровизация активно проводится в различных сферах. Так, унифицированы и полностью переведены в электронный формат меры социальной поддержки.
Через МФЦ предоставляется 98% услуг министерства социальной защиты Сахалинской области, сообщает портал Sakh.online.
Цифровизация социальных услуг сделала их оформление максимально доступными для сахалинцев и курильчан. Теперь островитяне могут оформить большинство выплат и пособий из дома, не посещая государственные учреждения.
- Важно, что все льготы, положенные сахалинцам и курильчанам, начисляются автоматически. Это позволяет избежать хождения по кабинетам, - подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Для этого в регионе создан социальный стандарт качества госуслуг, представляющий собой набор удобных сервисов и практик, преимущественно цифровых, обеспечивающих социальный комфорт через моделирование базовых жизненных сценариев человека и семьи, а также внедрён регламент предоставления мер социальной поддержки исходя из наступления событий.