Валерий Лимаренко: Цифровизация соцуслуг сделала их оформление более доступными

Для этого в регионе создан социальный стандарт качества госуслуг, представляющий собой набор удобных сервисов и практик, преимущественно цифровых, обеспечивающих социальный комфорт через моделирование базовых жизненных сценариев человека и семьи, а также внедрён регламент предоставления мер социальной поддержки исходя из наступления событий.