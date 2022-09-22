atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель-электрик спецназа из Бердска Михаил Калмыков погиб в спецоперации на Украине

Сегодня, 13:56
Фото: Администрация города Бердск
Во время спецоперации на Украине погиб водитель-электрик связи бригады специального назначения из Бердска Новосибирской области, о чем сообщили на сайте администрации города.

Из официального сообщения следует, что Михаил Калмыков погиб на Украине в возрасте 41 лет. Родом военный из Бердска. Он окончил школу № 32 в 1998 году.

В 2020 году поступил на военную службу по контракту в Центральном военном округе. Имеет государственные награды - медаль «Жукова», медаль «Суворова» и ведомственную медалью «За воинскую доблесть».

«Михаил погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая интересы нашей Родины и безопасность граждан», - говорится в сообщении администрации.  Церемония прощания с Михаилом пройдет 23 сентября.

Напомним, ранее бывший физрук школы под Новосибирском погиб в спецоперации на Украине. Также разведчик-санитар из Новосибирской области Евгений Гауэрт погиб на Украине. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирская область#Бердск#2022#Смерть
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Сегодня, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Сегодня, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
Вчера, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
Вчера, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Сегодня, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Вчера, 09:32