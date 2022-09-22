Водитель-электрик спецназа из Бердска Михаил Калмыков погиб в спецоперации на Украине

Из официального сообщения следует, что Михаил Калмыков погиб на Украине в возрасте 41 лет. Родом военный из Бердска. Он окончил школу № 32 в 1998 году.
В 2020 году поступил на военную службу по контракту в Центральном военном округе. Имеет государственные награды - медаль «Жукова», медаль «Суворова» и ведомственную медалью «За воинскую доблесть».
«Михаил погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая интересы нашей Родины и безопасность граждан», - говорится в сообщении администрации. Церемония прощания с Михаилом пройдет 23 сентября.
Напомним, ранее бывший физрук школы под Новосибирском погиб в спецоперации на Украине. Также разведчик-санитар из Новосибирской области Евгений Гауэрт погиб на Украине.