«Женские ягодички» нашли в лесу под Новосибирском – они оказались очень вкусными

Posted 22 сентября 2022, 08:30
Published 22 сентября 2022, 08:30
Modified 22 сентября 2022, 08:31
Updated 22 сентября 2022, 08:31
На этот раз новосибирцы нашли гриб в Кыштовском районе, который напоминал форму женских ягодиц – такая фантазия грибников. В сообщении автор указал, что собрал дождевики и зонтики. Один из них отличался пикантной формой.
Однако не все комментаторы увидели в этом что-то пошлое. Наоборот, сибиряки написали, что эти грибы очень вкусные, а вот фантазия некоторых охотников оставляет желать лучшего.
Напомним, ранее дачница нашла редкий гриб «Собачий пенис» на своем участке в Новосибирске. Также жительница Новосибирска нашла в лесу Караканского бора белый гриб, который напоминает по форме попу.