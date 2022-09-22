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Женщина организовала нелегальный клуб для азартных игр в Новосибирске

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI
В Новосибирске 34-летняя женщина создала незаконный клуб для азартных игр, после чего села на скамью подсудимых. Ее уголовное дело направлено в суд, о чем сообщают в прокуратуре региона.

По данным следствия, сибирячка организовала клуб для игр в помещении по улице Гоголя. Он просуществовал недолго – с января по июль 2022 года. Помещение было оборудовано разным игровыми автоматами.

«Используемое помещение было оборудовано 41 комплектом игрового оборудования, посредством которого с помощью сети «Интернет» игроки осуществляли доступ к азартным играм с материальным выигрышем, определяемым случайным образом», - уточнили в прокуратуре.

В итоге клуб удалось вычислить. Организатора обвинили в проведении азартных игр по предварительному сговору. Свою вину она признала. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее женщина убила своего мужа ударом ножом в спину в городе Болотное. Супруги выпивали и повздорили, а конфликт закончился трагедией. 

#Криминал#Общество#Новосибирск#2022#Уголовное дело#Суд#Эмилия Каплунская
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