Женщина организовала нелегальный клуб для азартных игр в Новосибирске

В Новосибирске 34-летняя женщина создала незаконный клуб для азартных игр, после чего села на скамью подсудимых. Ее уголовное дело направлено в суд, о чем сообщают в прокуратуре региона.

По данным следствия, сибирячка организовала клуб для игр в помещении по улице Гоголя. Он просуществовал недолго – с января по июль 2022 года. Помещение было оборудовано разным игровыми автоматами. «Используемое помещение было оборудовано 41 комплектом игрового оборудования, посредством которого с помощью сети «Интернет» игроки осуществляли доступ к азартным играм с материальным выигрышем, определяемым случайным образом», - уточнили в прокуратуре. В итоге клуб удалось вычислить. Организатора обвинили в проведении азартных игр по предварительному сговору. Свою вину она признала. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Напомним, ранее женщина убила своего мужа ударом ножом в спину в городе Болотное. Супруги выпивали и повздорили, а конфликт закончился трагедией.