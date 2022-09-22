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Женщина убила своего мужа ударом ножом в спину под Новосибирском

Сегодня, 03:42
Фото: СУ СК по НСО
Место убийства

Под суд пойдет женщина, которая убила своего мужа ножом в спину под Новосибирском

В городе Болотное Новосибирской области женщина убила своего мужа. Теперь дело рассмотрит суд, о чем сообщают в СУ СК по НСО.

По данным следствия, убийство произошло 20 июля 2022 года в доме по улице Четный парк. Женщина выпивала вместе со своим мужем, но в один момент супруги поссорились.

В ходе конфликта сибирячка схватилась за нож и ударила им в спину своего возлюбленного. Мужчина скончался на месте. Злоумышленница сама вызвала полицию.

Во время следствия она находилась под стражей. В преступлении обвиняемая созналась, но частично. Теперь Следственный комитет передал дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения его по существу.

Напомним, ранее убийца зарезал молодую девушку после знакомства в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Происшествия#Новосибирская область#2022#Уголовное дело#Полиция#Смерть#Суд
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