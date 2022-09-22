Женщина убила своего мужа ударом ножом в спину под Новосибирском

По данным следствия, убийство произошло 20 июля 2022 года в доме по улице Четный парк. Женщина выпивала вместе со своим мужем, но в один момент супруги поссорились.
В ходе конфликта сибирячка схватилась за нож и ударила им в спину своего возлюбленного. Мужчина скончался на месте. Злоумышленница сама вызвала полицию.
Во время следствия она находилась под стражей. В преступлении обвиняемая созналась, но частично. Теперь Следственный комитет передал дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения его по существу.
Напомним, ранее убийца зарезал молодую девушку после знакомства в Новосибирске.