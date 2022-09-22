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«Женские ягодички» нашли в лесу под Новосибирском – они оказались очень вкусными

Сегодня, 08:30
Фото: Грибы и грибные места НСО

Гриб похожий на женские ягодицы нашли в лесу Новосибирской области

В Новосибирской области грибники продолжают находить фаллические, грудо и ягодицеобразные грибы. Своими находками любители тихой охоты делятся в группе «Грибы и грибные места НСО» в соцсети «ВКонтакте».

На этот раз новосибирцы нашли гриб в Кыштовском районе, который напоминал форму женских ягодиц – такая фантазия грибников. В сообщении автор указал, что собрал дождевики и зонтики. Один из них отличался пикантной формой.

Однако не все комментаторы увидели в этом что-то пошлое. Наоборот, сибиряки написали, что эти грибы очень вкусные, а вот фантазия некоторых охотников оставляет желать лучшего.

Напомним, ранее дачница нашла редкий гриб «Собачий пенис» на своем участке в Новосибирске. Также жительница Новосибирска нашла в лесу Караканского бора белый гриб, который напоминает по форме попу.

#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Грибы#Эмилия Каплунская
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