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Антонов предложил Гагариной пустить гонорар на помощь жителям Донбасса

Сегодня, 05:43
Фото: Ростислав Антонов/Полина Гагарина/ВК
Новосибирцы оказались не довольны тратой 9 млн рублей на концерт Полины Гагариной на юбилее области. Они написали об этом депутату горсовета Ростиславу Антонову, и он предложил певице потратить гонорар на помощь людям, находящимся в зоне боевых действий, чтобы избежать народных волнений.

Антонов не стал долго «мусолить» тему вознаграждения народной звезды. Он просто вспомнил, как во время Первой мировой войны дочери Николая II и сама императрица помогали медсестрам в госпиталях ухаживать за ранеными. Как они перевязывали раны, ассистировали врачей на операциях.

«Люди возмущены такими тратами на выступление Полины Гагариной. Уж было все подумали, что на широкую ногу живём. Я не ожидаю от певицы самопожертвований, но она могла бы потратить часть своего значительного гонорара на адресную помощь мирному населению Донбасса. Например, подключилась бы к работе по вывозу детей из зоны боевых действий», - рассказал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Ростислав Антонов уверен, что помощь Гагариной будет замечена россиянами и тогда общественные негодования уйдут. Он готов ей в этом посодействовать.


#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Концерт
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