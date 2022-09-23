Антонов предложил Гагариной пустить гонорар на помощь жителям Донбасса

Антонов не стал долго «мусолить» тему вознаграждения народной звезды. Он просто вспомнил, как во время Первой мировой войны дочери Николая II и сама императрица помогали медсестрам в госпиталях ухаживать за ранеными. Как они перевязывали раны, ассистировали врачей на операциях.
«Люди возмущены такими тратами на выступление Полины Гагариной. Уж было все подумали, что на широкую ногу живём. Я не ожидаю от певицы самопожертвований, но она могла бы потратить часть своего значительного гонорара на адресную помощь мирному населению Донбасса. Например, подключилась бы к работе по вывозу детей из зоны боевых действий», - рассказал депутат на своей странице во «ВКонтакте».
Ростислав Антонов уверен, что помощь Гагариной будет замечена россиянами и тогда общественные негодования уйдут. Он готов ей в этом посодействовать.