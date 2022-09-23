Atas.info проводит мероприятие «Новый закон о маркировке рекламы. Вопросы и ответы»

Первое мероприятие в формате панельной дискуссии состоится 29 сентября. Поговорим с юристами и маркетологами про закон о рекламе, действующем с 1 сентября 2022 года.
«Новый закон о маркировке рекламы. Как работать по новыми требованиям».
Дата: 29 сентября 2022
Время: 14:00 - 17:00
Место: Дуси Ковальчук 179\3. «Музей солнца» 3 этаж - актовый зал.
Количество гостей: до 50 человек
Мероприятие бесплатное. По обязательным спискам регистрации.
Для кого: приглашаем руководителей отделов маркетинга и PR, маркетологов, руководителей маркетинговых агентств - всех, кого коснулся новый закон.
Мало-отслеживаемый рынок рекламы решили обелить начисто.
Всю вэб-рекламу и рекламу у блогеров стандартизировать, привести к одному знаменателю, а финансовые потоки от сделок отследить и посчитать.
Объемы денег, приходящие от рекламодателей, должны стать прозрачными, и как следствие - понятными и честными налоги в казну.
Но пока в новом законе много белых пятен, непонятных действий, неуточненных участников и не регламентированных документов, но зато вполне понятные и четко прописанные ограничения и штрафы, хотя и с отложенным сроком действия.
Приходите, будем разбираться вместе с опытными юристами.
14:00 -14:05
Приветственное слово организатора.
14:05-14:20
Знакомство с главным редактором. Атас.Инфо - Полиной Симаковой.
Это важный момент как для вас, так и для нас. Узнать о редакционной политике, на что она ориентирована и какие принципы поддерживает. Для дальнейшего сотрудничества мы дадим информацию о темпах роста издания в цифрах. А также расскажем о возможностях нашего СМИ и медиахолдинга.
14:20-14:50
Тема: «Новые регуляторы и участники рекламного рынка»
Спикер: ЮСТКОНСАЛТ Вера Сорокина, юрист Юсконсалт
14:50-15:20
Тема: «Схемотехника действий»
Спикер: Юрист Наталья Торопкина Юрист в IT.
15:20-15:50
Спикер: Аникина Ольга, операционный директор Fedotov Studio
Тема: «Отчеты. Что? Кому? В кокой форме?»
Эти и многие другие вопросы мы обсудим на панельной дискуссии «Честный диалог».
Модератор: Елена Сергунина. Директор Атас.инфо.
Файл для регистрации https://forms.gle/Ys35GvwxKxMA38tJ8
Присылайте ваши вопросы на тему закона о рекламе по адресу: [email protected]
По орг. вопросам и вопросам участия: Елена Сергунина, 8-952-901-90-52.