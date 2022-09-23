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Atas.info проводит мероприятие «Новый закон о маркировке рекламы. Вопросы и ответы»

Сегодня, 04:50
Фото: studyhotel.ru
Вход на мероприятие - бесплатный
Atas.info анонсировал серию мероприятий «Честный диалог». 29 сентября 2022 года пройдет панельная дискуссия посвященная новому закону о рекламе. Где, когда, во сколько и что будет озвучено – читайте в материале.

Первое мероприятие в формате панельной дискуссии состоится 29 сентября. Поговорим с юристами и маркетологами про закон о рекламе, действующем с 1 сентября 2022 года.

 

«Новый закон о маркировке рекламы. Как работать по новыми требованиям».

 

Дата: 29 сентября 2022

Время: 14:00 - 17:00

Место: Дуси Ковальчук 179\3.  «Музей солнца» 3 этаж - актовый зал.

Количество гостей: до 50 человек

Мероприятие бесплатное. По обязательным спискам регистрации.

Для кого: приглашаем руководителей отделов маркетинга и PR, маркетологов, руководителей маркетинговых агентств - всех, кого коснулся новый закон.

 

Мало-отслеживаемый рынок рекламы решили обелить начисто.

Всю вэб-рекламу и рекламу у блогеров стандартизировать, привести к одному знаменателю, а финансовые потоки от сделок отследить и посчитать.

Объемы денег, приходящие от рекламодателей, должны стать прозрачными, и как следствие - понятными и честными налоги в казну.

Но пока в новом законе много белых пятен, непонятных действий, неуточненных участников и не регламентированных документов, но зато вполне понятные и четко прописанные ограничения и штрафы, хотя и с отложенным сроком действия.

Приходите, будем разбираться вместе с опытными юристами. 

 

Программа.

14:00 -14:05

Приветственное слово организатора.

 

14:05-14:20  

Знакомство с главным редактором. Атас.Инфо - Полиной Симаковой. 

Это важный момент как для вас, так и для нас. Узнать о редакционной политике, на что она ориентирована и какие принципы поддерживает.  Для дальнейшего сотрудничества мы дадим информацию о темпах роста издания в цифрах. А также расскажем о возможностях нашего СМИ и медиахолдинга.

 

14:20-14:50

Тема: «Новые регуляторы и участники рекламного рынка»

 Спикер: ЮСТКОНСАЛТ Вера Сорокина, юрист Юсконсалт

  • Что считается рекламой по новому закону, а что нет? Нужно ли маркировать оплаченный, но не рекламный материал?
  • Кто – они, новые участники и регуляторы рынка? Как с ними взаимодействовать?
  • Зачем нужны ОРД, как его выбрать и можно ли работать сразу с несколькими операторам?
  • Сравнительный анализ ОРД.

 

 14:50-15:20

Тема: «Схемотехника действий»

 Спикер: Юрист Наталья Торопкина Юрист в IT.

  • Какие новые действия теперь надо совершать при запуске рекламной кампании?
  • Что такое ЕРИР и зачем он нужен?
  • Как, где и что маркировать?
  • Что такое токен? Зачем он нужен и где взять?
  • Что должно быть прописано в доп. соглашениях к договорам с подрядчиками, фрилансерами и агентствами?
  • Что делаем сейчас? Как открыть личный кабинет в ЕРИР?

 

15:20-15:50

 Спикер: Аникина Ольга, операционный директор Fedotov Studio

 Тема: «Отчеты. Что? Кому? В кокой форме?»

  • Можно ли маркировать креативы без токена?
  • Как составить отчет для ЕРИР. Какие данные нужно указать в отчете.
  • Как правильно собрать информацию для отчета, пока нет ОРД и токенов.
  • Какая должна быть форма отчета, какие данные в ней указывать?

 

Эти и многие другие вопросы мы обсудим на панельной дискуссии «Честный диалог».

Модератор: Елена Сергунина. Директор Атас.инфо.

Файл для регистрации  https://forms.gle/Ys35GvwxKxMA38tJ8

Присылайте ваши вопросы на тему закона о рекламе по адресу: [email protected]

По орг. вопросам и вопросам участия: Елена Сергунина, 8-952-901-90-52. 

#Общество#Новосибирск#2022
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