Atas.info проводит мероприятие «Новый закон о маркировке рекламы. Вопросы и ответы»

Это важный момент как для вас, так и для нас. Узнать о редакционной политике, на что она ориентирована и какие принципы поддерживает. Для дальнейшего сотрудничества мы дадим информацию о темпах роста издания в цифрах. А также расскажем о возможностях нашего СМИ и медиахолдинга.