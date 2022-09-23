Бастрыкин потребовал установить роль мэра Новосибирска в сносе стелы героям ВОВ

По факту демонтажа памятного воинского знака СК начал проверку, потом возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Ещё до всего этого мэр Анатолий Локоть объявлял, что стелу перенесут к военному госпиталю ветеранов, а сейчас её вернули на прежнее место.