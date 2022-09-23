Бастрыкин потребовал установить роль мэра Новосибирска в сносе стелы героям ВОВ

Председатель Следственного комитета РФ пожелал незамедлительно увидеть результаты расследования. Также он потребовал найти виновных среди представителей мэрии и администрации Заельцовского района Новосибирска.
Напомним, стелу героям Великой Отечественной войны снесли у ТРЦ «Роял Парк» для реставрации, но возвращать на место не пожелали. Эта ситуация возмутила новосибирцев, и они пожаловались правоохранителям.
По факту демонтажа памятного воинского знака СК начал проверку, потом возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Ещё до всего этого мэр Анатолий Локоть объявлял, что стелу перенесут к военному госпиталю ветеранов, а сейчас её вернули на прежнее место.