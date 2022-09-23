Денис Буцаев: РЭО вложит около 70 млрд в создание предприятий по переработке ТКО в СЗ

«Там объемы отходообразования кратно больше, чем в остальных регионах, поэтому в них требуется строительство больших мощностей, - отметил Буцаев. - РЭО подписал дорожные карты по созданию объектов обращения с ТКО со всеми регионами, в которых требуется это сделать».