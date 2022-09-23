Денис Буцаев: РЭО вложит около 70 млрд в создание предприятий по переработке ТКО в СЗ

Глава компании акцентировал внимание на том, что в СЗФО насчитывается 11 субъектов, включая крупные – Санкт-Петербург и Ленобласть, пишет newsnn.ru.
«Там объемы отходообразования кратно больше, чем в остальных регионах, поэтому в них требуется строительство больших мощностей, - отметил Буцаев. - РЭО подписал дорожные карты по созданию объектов обращения с ТКО со всеми регионами, в которых требуется это сделать».
Суммарно инвестиции в крупные проекты эксперты оценивают в сумму 71,09 миллиарда рублей. Примерная входящая мощность перерабатывающих комплексов округа достигнет, как ожидается, 5,6 миллиона тонн, а 2,3 миллиона из них придется на утилизацию.
Из комментариев замглавы РЭО по вопросам инвестиционного развития Сергея Королева следует, что запланированная к созданию инфраструктура по обращению с ТКО вплотную приблизит субъекты СЗФО к показателям, обозначенным в национальном проекте „Экология“.
«РЭО рассматривает различные варианты финансирования проектов, в том числе через финансирование до 95 процентов от стоимости проекта из средств от выпуска облигаций», — заявил Королев.
Ранее РЭО заявлял о том, что намерен обеспечить большую долю финансирования на возведение комплексов по обращению с ТКО в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.
В объекты на территории ЦФО необходимо вложить 108 миллиардов, а в комплексы в ДФО – 62,7 миллиарда рублей.