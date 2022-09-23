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Posted 23 сентября 2022, 09:07

Published 23 сентября 2022, 09:07

Modified 23 сентября 2022, 09:07

Updated 23 сентября 2022, 09:07

Эксперты объяснили, кто оплатит дефицит госбюджета в России в 2023 году

Эксперты объяснили, кто оплатит дефицит госбюджета в России в 2023 году

23 сентября 2022, 09:07
Фото: 1MI.
Дефицит государственного бюджета прогнозируют в России в ближайшие годы. А ведь до последних известных событий мы слышали про профицит. Так кто же оплатит это, выясняли «Новые известия».

Ранее власти страны предусматривали на 2023 год профицит в 299,1 млрд рублей, но все планы спутал 2022 год. На днях, 20 сентября, Михаил Мишустин огласил новый бюджет на будущий год: дефицит составит 2,9 трлн рублей или 2% ВВП.

«Новые Известия» узнали, что ЦБ может «печатать» рубли, чтобы помогать определенным государственным предприятиям. А на допэмиссию 2,9 трлн рублей правительство РФ не решится из-за рисков инфляции. Чтобы пополнить казну доходами в 26 трлн рублей, придумали повысить ввозные пошлины, на гаг и нефть, налоги на добычу полезных ископаемых.

Таким образом, газ в России может подорожать в следующем году на 8,5%, а в 2024 году – на 7%. Федеральная казна пополнится от этого 278 млрд рублей за три года. Аналогичная история произойдет с бензином.

На дрова и уголь тоже переходить бессмысленно. По данным Росстата, за год дрова подорожали на 19%, а уголь на 22%. Также нефтегазовые компании могут переложить нагрузку на конечного потребителя. Так что платить придётся всем – затянутые пояса становятся все туже.

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Бюджет
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