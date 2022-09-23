Эксперты объяснили, кто оплатит дефицит госбюджета в России в 2023 году

Posted 23 сентября 2022, 09:07
Published 23 сентября 2022, 09:07
Modified 23 сентября 2022, 09:07
Updated 23 сентября 2022, 09:07
Ранее власти страны предусматривали на 2023 год профицит в 299,1 млрд рублей, но все планы спутал 2022 год. На днях, 20 сентября, Михаил Мишустин огласил новый бюджет на будущий год: дефицит составит 2,9 трлн рублей или 2% ВВП.
«Новые Известия» узнали, что ЦБ может «печатать» рубли, чтобы помогать определенным государственным предприятиям. А на допэмиссию 2,9 трлн рублей правительство РФ не решится из-за рисков инфляции. Чтобы пополнить казну доходами в 26 трлн рублей, придумали повысить ввозные пошлины, на гаг и нефть, налоги на добычу полезных ископаемых.
Таким образом, газ в России может подорожать в следующем году на 8,5%, а в 2024 году – на 7%. Федеральная казна пополнится от этого 278 млрд рублей за три года. Аналогичная история произойдет с бензином.
На дрова и уголь тоже переходить бессмысленно. По данным Росстата, за год дрова подорожали на 19%, а уголь на 22%. Также нефтегазовые компании могут переложить нагрузку на конечного потребителя. Так что платить придётся всем – затянутые пояса становятся все туже.