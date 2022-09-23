Кто точно не попадает под частичную мобилизацию: отсрочки для работников а РФ

Если верить властям, то от призывы освобождаются граждане с высшим образованием, которые работают в данных сферах:
В аккредитованных организациях в сфере IT и «задействованных в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».
В операторах связи — тех, кто задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи.
В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем или редакцией зарегистрированного СМИ.
В организациях, отвечающих за стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового.
Однако бронь на отсрочку для сотрудников должны получать сами компании – им необходимо отправить списки в Генштаб РФ.