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Кто точно не попадает под частичную мобилизацию: отсрочки для работников а РФ

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Министерство обороны России опубликовало список профессий, работников которых не призовут на частичную мобилизацию. Кто не поедет на Украину из специалистов – в материале Atas.info.

Если верить властям, то от призывы освобождаются граждане с высшим образованием, которые работают в данных сферах: 

  • В аккредитованных организациях в сфере IT и «задействованных в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».
  • В операторах связи — тех, кто задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи.
  • В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем или редакцией зарегистрированного СМИ.
  • В организациях, отвечающих за стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового.

Однако бронь на отсрочку для сотрудников должны получать сами компании – им необходимо отправить списки в Генштаб РФ.

#Александр Кондратьев#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Россия#Мобилизация#Армия
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