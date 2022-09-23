По словам новосибирцев, в этом районе уже все наслышаны о странном мужчине, который постоянно нюхает колготки детей в области промежности. Кроме того, сибиряк постоянно находится возле детских учреждений, но никакой опасности он не несет.
Накануне родители снова заметили гуляющего у школы мужчину. Однако автор поста пишет, что ничего противозаконного он не делал, но все же лучше быть более осторожнее.
Ранее мы писали о том, что новосибирец приходил в торговый центр, искал детские вещи и их нюхал.