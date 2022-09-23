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В Новосибирске нюхач детских колготок пугает людей новыми выходками

Сегодня, 02:02
Фото: Моя Первомайка

Нюхающий детские колготки новосибирец напугал родителей школьников

В Первомайском районе Новосибирска родители снова заметили мужчину, который нюхает детские колготки, о чем рассказали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам новосибирцев, в этом районе уже все наслышаны о странном мужчине, который постоянно нюхает колготки детей в области промежности. Кроме того, сибиряк постоянно находится возле детских учреждений, но никакой опасности он не несет.

Накануне родители снова заметили гуляющего у школы мужчину. Однако автор поста пишет, что ничего противозаконного он не делал, но все же лучше быть более осторожнее.

Ранее мы писали о том, что новосибирец приходил в торговый центр, искал детские вещи и их нюхал.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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